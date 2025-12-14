أمطار رعدية غزيرة على هذه الولايات اليوم 

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية بكميات معتبرة محليا على عدة ولايات من الوطن نهار اليوم الأحد.

وحذّر تنبيه للمصالح نفسها، من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من الساعة التاسعة من صبيحة اليوم الأحد. إلى غاية فجر يوم غد الإثنين.

والولايات المعنية هي: تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، البيض، النعامة، بشار، بني عباس وتندوف.

كما أفاد تنبيه للأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من الساعة السادسة من مساء اليوم الأحد. إلى غاية فجر يوم غد الإثنين، على ولايات ورقلة، المنيعة، تقرت، الوادي، غرداية، تمنراست، إن قزام وبرج باجي مختار.

