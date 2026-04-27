أمطار رعدية غزيرة على هذه الولايات اليوم

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا على عدة ولايات من الوطن نهار اليوم الاثنين.

وأفاد تنبيه للأرصاد الجوية، من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من منتصف نهار اليوم الإثنين لتستمر إلى غاية منتصف الليل.

والولايات المعنية هي: خنشلة، باتنة ، تبسة، أم البواقي ، سوق أهراس ، قالمة ، قسنطينة، ميلة، الطارف ، عنابة ، سكيكدة ، جيجل ، سطيف ، برج بوعريريج ، بجاية.

بالإضافة إلى ولايات تيزي وزو ، بومرداس ، البويرة ، المدية ، البليدة ، عين الدفلى، تيسمسيلت ، المنيعة، تيميمون، ان صالح ، أدرار ، برج باجي مختار.