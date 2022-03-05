أمطار رعدية غزيرة على هذه الولايات غدا

أفادت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، اليوم السبت، بتساقط أمطار رعدية غزيرة على عدة ولايات، بداية من فجر الأحد.

وحسب ذات النشرية، تتمثل الولايات المعنية بتساقط الأمطار في كل من البيض، الأغواط ، والجلفة. وكذا ولايات المسيلة والمدية.

كما ستكون الأمطار متوقعة بداية من فجر يوم غد الأحد، وإلى غاية الساعة 15سا بعد الزوال.

فيما تتعدى كمية الأمطار المتوقعة، الـ40 ملم محليا، حسب ذات النشرية.

طالع أيضا:

إضطراب جوي جديد.. أمطار غزيرة وثلوج على مرتفعات 600 متر

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، قدوم إضطراب جوي نشيط الفعالية محمّل بهواء بارد يؤدي إلى تساقط أمطار رعدية معتبرة مع تساقط للثلوج على المرتفعات الداخلية للوطن. وحسب النماذج الرقمية للرصد الجوي، تبيّن قدوم إضطراب جوي ليلة الخميس إلى الجمعة الرابع من شهر مارس. بداية بالمناطق الغربية للوطن. ثم يتوغل ويلتحق بالمناطق الوسطى خلال الظهيرة والمناطق الشرقية في المساء. وأضافت ذات النماذج والتوقعات طويلة المدى التي يصدرها الديوان الوطني للأرصاد الجوية، أن الأمطار ستخص الولايات الغربية أولا على غرار مستغانم، سيدي بلعباس، وهران، تلمسان، سعيدة، تيارت، والشلف. لتنتقل تدريجيا إلى ولايات الجزائر العاصمة، البليدة، تيبازة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية. بالإضافة كذلك إلى المناطق الشرقية على غرار سكيكدة، عنابة، قسنطينة، الطارف، جيجل، وتبسة. كما سيكون هذا الإضطراب محمّل بتساقط الثلوج على المرتفعات التي يتراوح علوها مابين 600 إلى 900 متر. بالمرتفعات الداخلية، على غرار البيض باتنة، المدية، البويرة، الجلفة والنعامة. وستخص الأمطار أيضا شمال الصحراء والواحات.

كما يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp