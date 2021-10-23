 أمطار رعدية غزيرة على هذه الولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم السبت، من أمطار رعدية غزيرة، في بعض ولايات وطن. وحسب تنبيه المصلحة من المستوى الأول، فإن الأمطار ستكون بداية من الثالثة بعد الزوال إلى غاية منتصف الليل.

وأضاف الديوان، أن الولايات المعنية بالأمطار هي كل من سطيف، برج بوعريريج، المسيلة.

وكانت الأرصاد الجوية، قد حذرت أمس، من تساقط أمطار رعدية غزيرة مرفوقة بحبات البرد على المناطق الشمالية للوطن. وهذا بداية من مساء اليوم الجمعة.

وحسب نشرية خاصة لذات المصالح، فإن الأمطار ستتساقط على ولايات الشلف، الجزائر العاصمة، بجاية جيجل، البويرة، تيبازة، بومرداس تيزي وزو، المدية، عين الدفلى والبويرة. أين ستتعدى كميتها 40 ملم/محليا. وتكون بداية من السادسة مساء الجمعة إلى غاية الحادية عشر من يوم السبت.

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وفي نشرية ثانية، توقعت الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية غزيرة تتعدى كميتها 30 ملم محليا على الولايات الغربية للوطن.

وستتساقط الأمطار على ولايات عين تموشنت، وهران، غليزان، سيدي بلعباس، معسكر، تلمسان، مستغانم، سعيدة، تيارت، تيسمسيلت، النعامة، البيض، الأغواط والجلفة.وذيك بداية من التاسعة ليلة اليوم الجمعة إلى غاية التاسعة من يوم غد السبت.

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