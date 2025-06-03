أمطار رعدية غزيرة على هذه الولايات !

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، في نشرية خاصة، من استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة محليا. بكميات تصل إلى 30 ملم.

ومن المرتقب أن تكون الأمطار مرفوقة بتساقط لحبات البرد. ويستمر تساقط الأمطار إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم الثلاثاء. وهذا في كل من إليزي و جانت.

كما نبهت المصلحة ذاتها، من استمرار تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا إلى غاية منتصف الليل. في تمنراست و إن قزام.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور