أمطار رعدية غزيرة على 10 ولايات إلى يوم غد الأحد

أكدت نشرية خاصة على إستمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة تتعدى 60 ملم إلى غاية الساعة الثامنة من صبيحة الغد الأحد

ويتعلق الأمر بكل من ولايات الشلف، تيبازة، عين الدفلى، البليدة، المدية، الجزائر العاصمة، البويرة، تيزي وزو، بومرداس، وبرج بوعريريج.

ونبهت الأر صاد الجوية من هبوب رياح قوية بسرعة تتعدى 50كلم في الساعة وعلو أمواج يتعدى 4أمتار على طول الشريط الساحلي.

وهذا بداية من الساعة السادسة من صبيحة اليوم السبت لتستمر إلى غاية الساعة الحادية عشر من مساء يوم الغد الأحد

وتتعلق السواحل المعنية بكل من مرسى بن مهيدي، الغزوات، سكيكدة، عنابة، جيجل، سكيكدة، بجاية، أزفون، دلس، الجزائر العاصمة.

بالإضافة الى تنس، بوهارون، مستغانم، أرزيو، وهران، بني صاف، الغزوات، عنابة، والقالة.