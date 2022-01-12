أمطار رعدية غزيرة على 10 ولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، في تنبيه لها من استمرار تساقط الثلوج، على المرتفعات الشرقية للبلاد. كما اشارت المصلحة ذاتها، إلى أن الثلوج مستمرة من غلى غاية فجر يوم غد الخميس.

في حين ذكر التنبيه ذاته للمصلحة، أن الولايات المعنية بالثلوج، هي كل من بجاية، جيجل، سطيف، تبسة، أم البواقي، خنشلة، باتنة.

كما حذر الديوان الوطني، في تنبيه بحري، من هبوب رياح قوية بسرعة تتعدى الـ 50 كلم في الساعة على السواحل الوطنية. وسيصل علو الأمواج يصل إلى 3 أمتار بداية من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية فجر يوم غد الخميس.

وعن السواحل المعنية بالرياح، مرسى بن مهيدي، الغزوات، بني صاف، وهران، أرزيو، مستغانم، تنس. إضافة إلى بوهارون، الجزائر العاصمة، دلس، أزفون، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والقالة.

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وكانت الأرصاد الجوية قد أعلنت مصالح امس عن تساقط أمطار رعدية غزيرة، وثلوج على الولايات الوسطى والشرقية طيلة النهار.

وحسب تنبيه لذات المصالح، حذرت من إستمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة تتعدى 30 ملم. كما ستتساقط الأمطار على ولايات سكيكدة، عنابة، والطارف.

كما أصدرت مصالح الأرصاد الجوية، تنبيه يحذر من تساقط الثلوج بداية من السادسة مساء الثلاثاء إلى غاية فجر اليوم الأربعاء على المرتفعات التي يزيد علوها عن 900 متر. وستتساقط الثلوج على مرتفعات ولايات بجاية، جيجل، وسطيف.

وكشفت ذات المصالح في تنبيه ثالث من إستمرار هبوب رياح قوية تتعدى سرعتها 50 كلم/سا إلى غاية الساعة الثالثة بعد الزوال. على ولايات بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، المسيلة، الجلفة، اولاد جلال، بسكرة، باتنة، خنشلة، وتبسة.