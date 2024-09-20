أمطار رعدية غزيرة على 11 ولاية اليوم

أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، في نشرية خاصة، اليوم الجمعة، بتساقط أمطار رعدية على العديد من ولايات الوطن.

وحسب ذات المصدر، تتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية في كل من الجلفة، وتيارت، وسعيدة. وسيدي بلعباس، وتلمسان، والأغواط، والبيض، النعامة، وبشار.

فيما أشار الديوان في تنبيه من المستوى الثاني باللون البرتقالي على خريطة اليقظة. أن كمية الأمطار المرتقبة تتراوح ما بين 20 و40 ملم، ويمكن أن تتجاوز محليا 50 ملم.

وسيكون تساقط الأمطار بداية من الساعة السادسة صباحا من اليوم الجمعة، لتستمر إلى غاية الساعة السادسة صباحا من يوم السبت.

وتتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية في كل من تندوف، وبني عباس.