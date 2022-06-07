أمطار رعدية غزيرة على 12 ولاية مساء اليوم

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار رعدية معتبرة على الولايات الداخلية والجنوبية بداية من مساء اليوم الثلاثاء.

وحسب تنبيه لذات المصالح، حذرت من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بكميات تتراوح بين 15 ملم إلى 25 ملم. بداية من منتصف نهار اليوم لتستمر إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم الثلاثاء.

وستخص الأمطار ولايات الأغواط، المسيلة، أم البواقي، تبسة، باتنة، الجلفة، البيض. بالإضافة كذلك إلى خنشلة، النعامة، برج باجي مختار، تمنراست، و إن قزام.