أمطار رعدية غزيرة على 13 ولاية اليوم!

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، عن تساقط أمطار رعدية غزيرة على الولايات الداخلية للوطن اليوم الخميس.

وحسب تنبيه لذات المصالح، حذّرت من تساقط أمطار على ولايات سيدي بلعباس، تلمسان، سعيدة، قسنطينة، قالمة، سوق اهراس. أم البواقي، خنشلة، تبسة، باتنة، تمنراست، برج باجي مختار، وان قزام

وستتساقط الأمطار بداية من الثالثة بعد زوال اليوم إلى غاية منتصف الليل.

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