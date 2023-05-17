أمطار رعدية غزيرة على 13 ولاية بداية من ليلة اليوم

أفادت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، بتساقط أمطار رعدية غزيرة مرفوقة بحبات برد على عدة ولايات بداية من ليلة اليوم.

وحسب ذات النشرية، قد تتعدى كمية الأمطار المرتقبة 50 ملم محليا.

وسيكون تساقط الأمطار بداية من الساعة التاسعة مساء اليوم، ليستمر إلى غاية الساعة التاسعة من صبيحة يوم غد الخميس.

وتتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية في كل من المسيلة، وعين الدفلى والمدية وتيبازة.

وكذا ولايات البليدة والجزائر العاصمة وبومرداس، وتيزي وزو وبجاية وجيجل، والبويرة، برج بوعريريج وسطيف.