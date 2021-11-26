أمطار رعدية غزيرة على 13 ولاية طيلة نهار اليوم

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن إستمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة على الولايات الغربية والجنوبية للوطن اليوم الجمعة.

وحسب تنبيه لذات المصالح، يحذر من تساقط أمطار رعدية غزيرة تتعدى 40 ملم محليا بداية من منتصف نهار اليوم الجمعة إلى غاية الساعة التاسعة ليلا.

كما ستتساقط الأمطار على ولايات وهران، أولاد جلال، النعامة، بسكرة، البيض، الجلفة. بالإضافة كذلك إلى ولايات عين تموشنت، مستغانم، الشلف، باتنة، تيارت، المسيلة والأغواط.

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أمطار غزيرة وعودة الثلوج على مرتفعات 900 متر

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية قدوم إضطراب جوي آخر نشيط الفعالية محمّل بأمطار غزيرة وثلوج كثيفة بداية من أمسية يوم الجمعة على كافة الولايات الشمالية للوطن.

وحسب توقعات ذات المصالح، فإن الأجواء المرتقبة بداية من يوم الخميس إلى غاية يوم السبت فستكون من صافية إلى مغشاة بسحب سفلى تؤدي إلى تساقط بعض الأمطار المتفرقة غدا الخميس. بينما يوم الجمعة فالأجواء صافية ومستقرة خلال الصبيحة على الولايات الشرقية والوسطى، في حين ستبقى الأجواء مغشاة مع بعض الأمطار على الولايات الغربية.

وستتغير الوضعية الجوية بداية من أمسية يوم الجمعة بسبب قدوم إضطراب جوي قوي ونشيط الفعالية بسبب منخفض للضغط الجوي على البحر الأبيض المتوسط، محمل بأمطار وثلوج. كما ستكون الأجواء ممطرة مع تساقط ثلوج على المرتفعات التي تفوق 1000 متر

أما يوم السبت فالأجواء غائمة وممطرة وباردة على كل ولايات الوطن مع تساقط ثلوج على مرتفعات التي تتجاوز 900 متر. ويتراوح سمكها مابين 10 و15 سنتمتر، خاصة على مرتفعات البيض، تيارت والنعامة

وكشفت ذات التوقعات، أن درجات الحرارة ستعرف إنخفاضا ملحوظا. حيث ستصل إلى 6 درجات تحت الصفر خلال الصبيحة على الولايات الداخلية يومي الجمعة والسبت. بينما في الظهيرة فتتراوح درجات الحرارة مابين 2 إلى 8 درجات على الولايات الداخلية. ومابين 12 إلى 20 درجة على الولايات الشمالية. في حين تتراوح مابين 12 و30 درجة بالجنوب.

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