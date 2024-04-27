أمطار رعدية غزيرة على 13 ولاية غدا الأحد

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية غزيرة، يوم غد الأحد، عبر عدد من الولايات الوسطى والغربية.

وأفادت توقعات الديوان الوطني للأرصاد الجوية على موقعه الرسمي، أن الولايات المعنية بتساقط الأمطار هي الجزائر العاصمة، وتيبازة، والشلف، وبومرداس.

بالإضافة إلى ولايات عين الدفلى، والبليدة، ومستغانم، وغليزان، وسعيدة، وتلمسان، والمدية، معسكر وتيارت.

وحسب ذات المصادر، أن تساقط الأمطار، سيكون بداية من منتصف نهار يوم غد الأحد.