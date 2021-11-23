أمطار رعدية غزيرة على 13 ولاية

أفادت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية غزيرة، قد تصل إلى 40 ملم محليا.

وحسب ذات النشرية، سيستمر تساقط الأمطار إبتداء من اليوم الثلاثاء على الساعة 21:00 ليلا، وإلى غاية منتصف نهار يوم غد الأربعاء.

وتتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية، في كل من عين تموشنت، ووهران، مستغانم والشلف. كما ستمس هذه الأمطار، ولايات تيبازة، البليدة والجزائر العاصمة. وكذا ولايات معسكر، غليزان وتيارت. بالإضافة إلى ولايات تيسمسيلت، عين الدفلى والمدية.

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إنخفاض في درجات الحرارة .. عودة الإضطرابات الجوية

وبالمقابل كانت مصالح الأرصاد الجوية، قد أصدرت توقعات طويلة المدى. فحسب النماج الرقمية، تبين أن هناك تسلسل للإضطرابات الجوية على مستوى البحر المتوسط. وستخص هذه الاضطرابات الجوية الولايات الشمالية بأمطار غزيرة معتبرة ورياح. وذلك على ولايات الجزائر العاصمة، الشلف، تيبازة، بومرداس، وبعض الولايات الساحلية. حيث ستتراوح كميتها مابين 30 إلى 50 ملم. أما عن درجات الحرارة المرتقبة، فتشير ذات النماذج، أن الأجواء ستكون باردة حيث لن تتعدى درجات الحرارة 12 درجة على الولايات الشمالية، وتحت الصفر بالمناطق الداخلية، و30 درجة بالجنوب. كما أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن هبوب رياح قوية بفعل الإضطراب الجوي على السواحل الوسطى والغربية. بالإضافة إلى ذلك فقد تسببت الأمطار المتساقطة والثلوج بغزارة طيلة الأسبوع الفارط في ارتفاع منسوب المياه، أدى إلى غلق بعض الطرقات والمحاور الرئيسية وإزدحام مروري خانق. مما حتم على مصالح الحماية المدنية التدخل لحل الطرقات للمواطنين. كما دعت المديرية العامة للحماية المدنية كافة المواطنين للرفع من درجة الحيطة وتوخي الحذر، خاصة عند تردي الأحوال الجوية. والذي يميزه تساقط أمطار غزيرة قد تؤدي اإلى وقوع ضحايا جراء الفيضانات او السيول الجارفة.

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