أمطار رعدية غزيرة على 14 ولاية بداية من مساء اليوم

حذرت مصالح الأرصاد الجوية من تساقط أمطار تكون أحيانا راعدة ومعتبرة محليا بداية من مساء اليوم الالأربعاء.

وفي تنبيه لذات المصالح، أعلنت عن تساقط أمطار رعدية على الولايات الساحلية الوسطى والداخلية على غرار الجزائر العاصمة، تيبازة، تيسمسيلت، المسيلة، تيارت، تمنراست، تيزي وزو، الجلفة، إليزي، عين الدفلى، المدية، بومرداس، البويرة والبليدة.

كما أن تساقط الأمطار سيكون بداية من الساعة السادية مساء اليوم الأربعاء إلى غاية منتصف الليل.