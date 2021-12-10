أمطار رعدية غزيرة على 14 ولاية بداية من منتصف الليل

وحذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح قوية على عدد من ولايات الوطن. وحسب نشرية خاصة لذات المصالح فإن الرياح ستتعدى سرعتها 80 كلم في الساعة. وتمتد صلاحية النشرية بداية من منتصف الليل وتستمر إلى غاية الساعة التاسعة من اليوم الأربعاء.

وستخص الرياح ولايات تلمسان، عين تموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، تيبازة والبليدة.

وأعلنت الأرصاد الجوية في نشرية أخرى، عن هبوب رياح قوية تتعدى سرعتها 80 كلم في الساعة، بداية من صبيحة اليوم الأربعاء إلى غاية الساعة الحادية عشر ليلا.

كما ستخص الرياح ولايات سيدي بلعباس، سعيدة، معسكر، غليزان، تيسمسيلت، عين الدفلى، المدية، المسيلة، الجلفة، الأغواط، البيض وتيارت.

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