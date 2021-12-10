أمطار رعدية غزيرة على 14 ولاية بداية من منتصف الليل
حذرت نشرية خاصة للأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية غزيرة، بداية من منتصف الليل إلى غاية منتصف نهار يوم السبت.
وتتعلق الولايات المعنية بكل بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، سوق أهراس، قالمة، قسنطينة، ميلة، سطيف، برج بوعريريج والبويرة.
وحسب ذات النشرية قد تتعدى كمية الأمطار قد تتعدى 40 ملم محليا.
أمطار رعدية غزيرة مرفوقة بحبات البرد تتعدى 70 ملم على هذه الولايات
أصدرت مصالح الأرصاد الجوية نشرية خاصة تحذر من تساقط أمطار رعدية غزيرة، تتراوح كميتها مابين 60 و70 ملم محليا على الولايات الشمالية للوطن.
وحسب نشرية خاصة، حذرت من أمطار رعدية غزيرة تتعدى 70 ملم محليا على الولايات الشرقية، يكون مرفوقة بحبات البرد
كما حذرت الأرصاد الجوية في نشرية ثانية من تساقط أمطار رعدية غزيرة تتعدى 60 ملم محليا بالولايات الوسطى. وتكون مرفوقة بتساقط لحبات البرد
سلسلة من الإضطرابات الجوية طيلة الأسبوع
وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تشهد الولايات الشمالية للوطن خاصة الشرقية والوسطى سلسلة من الإضطرابات الجوية. بعد استقرار في الطقس يومي الثلاثاء والأربعاء.
رياح قوية تتعدى سرعتها 80 كلم في الساعة على 19 ولاية
وحذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح قوية على عدد من ولايات الوطن. وحسب نشرية خاصة لذات المصالح فإن الرياح ستتعدى سرعتها 80 كلم في الساعة. وتمتد صلاحية النشرية بداية من منتصف الليل وتستمر إلى غاية الساعة التاسعة من اليوم الأربعاء.
وستخص الرياح ولايات تلمسان، عين تموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، تيبازة والبليدة.
وأعلنت الأرصاد الجوية في نشرية أخرى، عن هبوب رياح قوية تتعدى سرعتها 80 كلم في الساعة، بداية من صبيحة اليوم الأربعاء إلى غاية الساعة الحادية عشر ليلا.
كما ستخص الرياح ولايات سيدي بلعباس، سعيدة، معسكر، غليزان، تيسمسيلت، عين الدفلى، المدية، المسيلة، الجلفة، الأغواط، البيض وتيارت.
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