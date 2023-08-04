أمطار رعدية غزيرة على 15 ولاية اليوم

كشفت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار رعدية تكون أحيانا معتبرة على الولايات الوسطى والشرقية طيلة نهار اليوم الجمعة.

وحسب تنبيه لذات المصالح باللون الأصفر، حذرت من تساقط أمطار رعدية على ولايات الجزائر العاصمة، سوق اهراس، تيبازة، إن قزام، بجاية، قالمة، تيزي وزو، عنابة، قسنطينة، سكيكدة، جيجل، عين الدفلى، الطارف، بومرداس، البليدة.

كما أن صلاحية التنبيه تمتد من الساعة التاسعة صبيحة اليوم الجمعة، إلى غاية السادسة من مساء اليوم.