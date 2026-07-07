أمطار رعدية غزيرة على 17 ولاية اليوم!

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا على الولايات الداخلية وبعض الولايات الجنوبية.

وحسب تنبيه لذات المصالح حذرت من تساقط أمطار ورعود على ولايات تبسة، خنشلة، باتنة، المسيلة، الجلفة، الأغواط، إليزي، جانت، تمنراست، عين قزام. عين صالح، سطيف، برج بوعريريج، البويرة، المدية، بسكرة، أولاد جلال.

كما أن تساقط الأمطار سيكون بداية من منتصف نهار اليوم الثلاثاء إلى غاية منتصف الليل.

كما حذرت من هبوب رياح قوية وزوابع رملية على ولايات عين صالح، برج باجي مختار، عين قزام.

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