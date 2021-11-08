أمطار رعدية غزيرة على 17 ولاية بداية من السادسة مساء

حذرت نشرية خاصة للأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية غزيرة. مرتقبة اليوم من الساعة 18:00 إلى الساعة 18:00 من نهار غد الثلاثاء.

وتتعلق الولايات المعنية بكل من العاصمة، تيبازة، البليدة، المدية، بومرداس، تيزي وزو، البويرة، بجاية، جيجل، سكيكدة، سطيف، برج بوعريريج، ميلة.

وأشارت النشرية الخاصة أن كمية الأمطار قد تتعدى 80 ملم محلياً على الولايات الساحلية.

كما حذرت نشرية ثانية من تساقط الأمطار على المناطق الغربية بداية من من الساعة 09:00 إلى 18:00 من يوم غد الثلاثاء.

وتتعلق الولايات المعنية بكل من غليزان، تيسمسيلت، الشلف، عين الدفلى. بحيث قد تصل كمية الأمطار المرتقبة إلى 40 ملم محليا

بالإضافة لذلك من المرتقب تساقط أمطار رعدية غزيرة بولاية إيليزي. من الساعة 18:00 إلى غاية الساعة 18:00 من يوم غد الثلاثاء. على أن تصل كمية الأمطار المرتقبة إلى 40 ملم.

أمطار..رياح قوية وأمواج تصل إلى 4.5 متر

حذرت نشرية خاصة بحرية، اليوم الاثنين، من رياح قوية وأمطار رعدية، على عديد الولايات، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 50 و70 كلم/سا. كما سيكون البحر شديد الهيجان بأمواج تصل إلى 4.5 متر.

وحسب النشرية ذاتها، فإن رياح قوية وأمواج عالية، ستستمر إلى غاية صبيحة غد الثلاثاء. أما عن السواحل المعنية بالنشرية هي كل من القالة، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية. إضافة إلى أزفون، دلس، الجزائر العاصمة، بوهارون، تنس.

كما نبهت مصلحة الأرصاد الجوية من استمرار تساقط أمطار رعدية على المناطق الشمالية تتعدى 40 ملم محليا . وستكون بداية تساقط الأمطار من السادسة مساءً إلى غاية صبيحة يوم غد الثلاثاء .

وبخصوص الولايات المعنية ذكر التنبيه، كل من الجزائر العاصمة، بومرداس، البويرة، برج بوعريريج، سطيف. إضافة إلى تيزي وزو، بجاية، جيجل.