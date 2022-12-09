أمطار رعدية غزيرة على 18 ولاية اليوم الجمعة

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار تكون أحيانا رعدية على المناطق الداخلية وشمال الصحراء اليوم الجمعة.

وحسب تنبيه لذات المصالح، باللون الأصفر يفيد بتساقط أمطار غزيرة بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم الجمعة على ولايات الأغواط، برج بوعريريج، غرداية، المسيلة، تيارت، ام البواقي، تبسة، باتنة، تندوف. بالإضافة كذلك إلى ولايات سطيف، الجلفة، خنشلة، بسكرة، سعيدة.

كما وضعت تنبيها باللون البرتقالي يفيد باستمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة على ولايات بني عباس، البيض، النعامة، وبشار.