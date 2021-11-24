أمطار رعدية غزيرة على 19 ولاية بداية من أمسية اليوم
أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار رعدية غزيرة على الولايات الشرقية والجنوبية للوطن بداية من أمسية اليوم الأربعاء.
وحسب تنبيه لذات المصالح، يحذر من تساقط أمطار رعدية غزيرة تتعدى كميتها 40 ملم محليا. بداية من الثالثة زوالا إلى غاية فجر يوم غد الخميس.
كما ستتساقط الأمطار على ولايات الطارف، قالمة، سكيكدة، عنابة، تبسة، سوق أهراس، أم البواقي. بالإضافة كذلك إلى ولايات، ميلة، خنشلة، باتنة، جيجل قسنطينة، بجاية وسطيف. وكذا ولايات الوادي، تقرت، أولاد جلال، المغير، بسكرة
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أمطار رعدية غزيرة على 22 ولاية إلى غاية منتصف النهار
وكانت مصالح الأرصاد الجوية قد أعلنت عن إستمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة على الولايات الشمالية للوطن نهار اليوم الأربعاء
وحسب تنبيه لذات المصالح باللون الأصفر يفيد بتساقط أمطار رعدية غزيرة على الولايات الشمالية للوطن بكميات تتعدى 40 ملم.إلى غاية منتصف نهار اليوم الأربعاء.
كما ستتساقط الأمطار على ولايات البليدة، المدية، الجزائر العاصمة، تيزي وزو، المسيلة، بومرداس، برج بوعريريج، الجلفة، والبويرة.
بالإضافة إلى ولايات تلمسان، تيارت، غليزان، سعيدة، معسكر، وهران، سيدي بلعباس. بالإضافة كذلك إلى ولايات مستغانم، عين الدفلى، تيسمسيلت، الشلف، عين تموشنت، وتيبازة.
إنخفاض في درجات الحرارة .. عودة الإضطرابات الجوية
وبالمقابل كانت مصالح الأرصاد الجوية، قد أصدرت توقعات طويلة المدى. فحسب النماج الرقمية، تبين أن هناك تسلسل للإضطرابات الجوية على مستوى البحر المتوسط. وستخص هذه الاضطرابات الجوية الولايات الشمالية بأمطار غزيرة معتبرة ورياح. وذلك على ولايات الجزائر العاصمة، الشلف، تيبازة، بومرداس، وبعض الولايات الساحلية. حيث ستتراوح كميتها مابين 30 إلى 50 ملم.
أما عن درجات الحرارة المرتقبة، فتشير ذات النماذج، أن الأجواء ستكون باردة حيث لن تتعدى درجات الحرارة 12 درجة على الولايات الشمالية، وتحت الصفر بالمناطق الداخلية، و30 درجة بالجنوب.
كما أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن هبوب رياح قوية بفعل الإضطراب الجوي على السواحل الوسطى والغربية.
بالإضافة إلى ذلك فقد تسببت الأمطار المتساقطة والثلوج بغزارة طيلة الأسبوع الفارط في ارتفاع منسوب المياه، أدى إلى غلق بعض الطرقات والمحاور الرئيسية وإزدحام مروري خانق. مما حتم على مصالح الحماية المدنية التدخل لحل الطرقات للمواطنين.
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