أمطار رعدية غزيرة على 19 ولاية بداية من ليلة اليوم

أكدت نشرية خاصة للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، تساقط أمطار رعدية غزيرة بكميات تصل إلى 40ملم محليا.

وحسب النشرية، فإن تساقط الأمطار سيكون بداية من السادسة من مساء اليوم الجمعة، لتستمر لغاية التاسعة من صبيحة غد السبت.

وتتعلق الولايات المعنية بكل من سعيدة، معسكر، غليزان، البيض، تيارت، الأغواط، الجلفة، تسمسيلت، والمسيلة

وأكدت نشرية خاصة ثانية تساقط أمطار رعدية غزيرة تتعدى 60ملم.

ويكون تساقط الأمطار بداية من الحادية عشر من مساء اليوم الجمعة لتستمر إلى غاية الساعة الثامنة من صبيحة الغد السبت.

وتتعلق الولايات المعنية بكل من الشلف، تيبازة، عين الدفلى، البليدة، المدية، الجزائر العاصمة، البويرة، تيزي وزو، بومرداس، وبرج بوعريريج.