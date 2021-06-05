أمطار رعدية غزيرة على 21 ولاية إلى منتصف الليل

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أمطار رعدية غزيرة على 21 ولاية إلى منتصف الليل
بقلم نسرين محفوف

نبهت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم السبت، من استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة بكميات تتعدى 15ملم محليا إلى غاية منتصف الليل. على 21 ولاية.

وتتعلق الولايات المعنية بكل من الشلف، الأغواط، البليدة، البويرة، تيارت، تيزي وزو، الجزائر العاصمة، الجلفة. سطيف، سعيدة، قسنطينة، المدية، المسيلة، البيض، برج بوعريريج، بومرداس، تيسمسيلت، تيبازة، ميلة، عين الدفلى، وغليزان.


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