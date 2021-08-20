أمطار رعدية غزيرة على 21 ولاية اليوم

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية معتبرة على الولايات الشمالية والجنوبية للوطن اليوم الجمعة.

وحسب ذات المصالح، فان الأمطار مرتقبة بداية من منتصف نهار اليوم الجمعة إلى غاية الساعة التاسعة ليلا. وتتعدى كميتها 25 ملم على ولايات المدية، سعيدة، البويرة، سيدي بلعباس، سوق أهراس، خنشلة

بالاضافة الى تيسمسيلت، الأغواط، برج بوعريريج، المسيلة، برج باجي مختار، أدرار، تيارت، ميلة، أم البواقي، تبسة، قالمة، باتنة، سطيف، الجلفة و قسنطينة