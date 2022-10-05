أمطار رعدية غزيرة على 21 ولاية بداية من الثالثة مساء

كشفت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار رعدية غزيرة على الولايات الشمالية وشمال الصحراء بداية من الثالثة بعد زوال اليوم الأربعاء.

وحسب تنبيه للأرصاد الجوية يحذر من تساقط أمطار رعدية تصل إلى 30 ملم محليا. بداية من الثالثة زوالا إلى غاية منتصف الليل.

كما سيخص تساقط الأمطار ولايات سيدي بلعباس، سوق اهراس، تيسمسيلت، غليزان، تيارت، ميلة، أم البواقي، تبسة. بالإضافة كذلك إلى قالمة، الشلف، باتنة، عنابة، قسنطينة، سكيكدة، البيض، خنشلة، بسكرة، الطارف، سعيدة، معسكر، و اولاد جلال.

وكانت مصالح الأرصاد الجوية، قد حذرت اليوم الأربعاء، في نشرية خاصة من تساقط أمطار رعدية غزيرة مرفوقة احيانا ببرد. وهذا بكميات تصل إلى 40 ملم محليا، بداية من منتصف النهار إلى غاية التاسعة ليلا.

كما ذكرت النشرية ذاتها، أن الولايات المعنية هي كل من الأغواط، الجلفة، المسيلة، المدية، البويرة، برج بوعريريج. إضافة إلى سطيف، جيجل، بجاية، تيزي وزو، بومرداس، الجزائر العاصمة، البليدة، تيبازة، عين الدفلى.