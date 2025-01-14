أمطار رعدية غزيرة على 22 ولاية إلى غاية الليل

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن إستمرار تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا إلى غاية الساعة التاسعة ليلا على الولايات الغربية والوسطى.

وفي تنبيه لذات المصالح، حذرت من إستمرار تساقط أمطار معتبرة على ولايات عين تموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، غليزان، تيسمسيلت، عين الدفلى، تيبازة، البليدة، سكيكدة، عنابة، الطارف، النعامة والبيض

كما نبهت من إستمرار تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا إلى غاية منتصف نهار اليوم. على ولايات الجزائر العاصمة، المدية، البويرة، بومرداس، البويرة، تيزي وزو، بجاية وجيجل.

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