أمطار رعدية غزيرة على 22 ولاية إلى غاية منتصف النهار

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن إستمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة على الولايات الشمالية للوطن نهار اليوم الأربعاء

وحسب تنبيه لذات المصالح باللون الأصفر يفيد بتساقط أمطار رعدية غزيرة على الولايات الشمالية للوطن بكميات تتعدى 40 ملم.إلى غاية منتصف نهار اليوم الأربعاء.

كما ستتساقط الأمطار على ولايات البليدة، المدية، الجزائر العاصمة، تيزي وزو، المسيلة، بومرداس، برج بوعريريج، الجلفة، والبويرة.

بالإضافة إلى ولايات تلمسان، تيارت، غليزان، سعيدة، معسكر، وهران، سيدي بلعباس. بالإضافة كذلك إلى ولايات مستغانم، عين الدفلى، تيسمسيلت، الشلف، عين تموشنت، وتيبازة.

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