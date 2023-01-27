أمطار رعدية غزيرة على 24 ولاية اليوم الجمعة

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية، عن إستمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة على الولايات الشمالية للوطن طيلة نهار اليوم الجمعة.

وفي نشرية خاصة لذات المصالح، أفادت بتساقط أمطار رعدية غزيرة مرفوقة بحبات برد. على ولايات بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، شمال سطيف، ميلة، قسنطينة وقالمة وسوق أهراس. أين ستتراوح كمية الأمطار بين 30 إلى 50 ملم وقد تصل إلى 60 ملم إلى غاية السادسة من مساء اليوم الجمعة.

فيما أفادت نشرية خاصة ثانية للارصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية غزيرة مرفوقة بحبات البرد. أين ستتراوح كمية الأمطار ما بين 20 إلى 40 ملم محليا، وتستمر إلى غاية منتصف نهار اليوم الجمعة.

حيث ستخص الأمطار كل من ولايات تلمسان، عين تموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، تيبازة. وكذا ولايات الجزائر العاصمة، بومرداس، البليدة، غليزان، معسكر، سيدي بلعباس، عين الدفلى والبويرة.