أمطار رعدية غزيرة على 24 ولاية اليوم

حذرت مصالح الأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا اليوم الأربعاء على الولايات الشرقية و الداخلية وحتى الجنوبية للوطن.

وفي نشرية خاصة لذات المصالح حذرت من تسجيل تساقط أمطار رعدية معتبرة على ولايات المسيلة، باتنة، بسكرة، اولاد جلال، المغير، غرداية، تقرت و الوادي.

كما حذرت في تنبيه ٱخر من تشكل رعود وأمطار معتبرة على ولايات سوق اهراس، ورقلة، برج باجي مختار، ميلة، تمنراست. أم البواقي، تبسة، قالمة، عنابة، سطيف، إليزي، قسنطينة، سكيكدة، خنشلة، الطارف، أدرار.

وتساقط الأمطار سيستمر إلى غاية التاسعة ليلا.