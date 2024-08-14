أمطار رعدية غزيرة على 25 ولاية اليوم

حذرت مصالح الأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية معتبرة على الولايات الداخلية والجنوبية اليوم الأربعاء.

وفي تنبيه لذات المصالح أشارت إلى أن تساقط الأمطار سيكون بداية من الساعة 15:00 وتستمر إلى غاية صبيحة يوم غد الخميس.

وستتساقط الأمطار على ولايات سوق أهراس، الأغواط، برج بوعريريج، بجاية، غرداية، المسيلة، تيارت، ميلة، أم البواقي، تبسة، قالمة، تيزي وزو، باتنة، عنابة، سطيف، الجلفة، سكيكدة، جيجل، خنشلة، المدية، الطارف، البويرة، تمنراست، ان قزام وبرج باجي مختار