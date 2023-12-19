أمطار رعدية غزيرة على 25 ولاية اليوم

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن إستمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة على الولايات الوسطى والشرقية اليوم الثلاثاء.

وفي تنبيه لذات المصالح حذرت من استمرار تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا إلى غاية الساعة التاسعة ليلا. على ولايات تيبازة الجزائر العاصمة بومرداس تيزي وزو البليدة عين الدفلى المدية البويرة خنشلة الوادي تقرت ورقلة اليزي.

كما حذرت من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من الساعة التاسعة من صبيحة اليوم لتستمر إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم على

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