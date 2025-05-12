أمطار رعدية غزيرة على 25 ولاية غدا!

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية، عن تساقط أمطار رعدية غزيرة. على الولايات الوسطى والشرقية للوطن بداية من يوم غد الثلاثاء.

وفي نشرية خاصة لذات المصالح، تُحذّر من تساقط أمطار رعدية بداية من يوم غد الثلاثاء. على ولايات تـيبازة، الجزائر، بومرداس، البليدة، المدية، تيزي وزو، عين الدفلى، تيسمسيلت.

بالإضافة كذلك إلى ولايات تيارت، الأغواط، الجلفة، المسيلة، برج بوعريريج، سطيف، بجاية، جيجل، سكيكدة، ميـلة، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس، باتنة، أم البواقي، خنشلة، تبسة.

وأضافت النشرية، أن كمية الأمطار تتراوح مابين 20 و 40 ملم محليا ويمكن أن تتعدى 50 ملم. بداية من صبيحة يوم غد الثلاثاء على الساعة 6 صباحا إلى غاية الأربعاء على السادسة صباحا.

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