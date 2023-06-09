أمطار رعدية غزيرة على 26 ولاية إلى غاية التاسعة ليلا

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية، عن إستمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة على الولايات الشمالية للوطن طيلة نهار اليوم الجمعة.

وحسب تنبيه للأرصاد الجوية يحذر من إستمرار تساقط أمطار رعدية إلى غاية التاسعة ليلا.

وسيخص تساقط الأمطار ولايات الجزائر العاصمة، تيبازة، تيسمسيلت، برج بوعريريج، غيليزان، بجاية، المسيلة وتيارت.

بالإضافة كذلك إلى ميلة، قالمة، تيزي وزو، الشلف، مستغانم، عنابة، سطيف، الجلفة، قسنطينة، سكيكدة، جيجل، عين الدفلى، المدية، الطارف، بومرداس، البويرة، معسكر والبليدة.