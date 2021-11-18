أمطار رعدية غزيرة على 3 ولايات اليوم

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن إستمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة على بعض الولايات الجنوبية للوطن.

وحسب نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية تحذر من تساقط أمطار رعدية غزيرة بولايتي تندوف وبني عباس. كما أن كمية الأمطار المرتقبة ستصل إلى 50 ملم محليا، وتساقط الأمطار سيكون بداية من السادسة مساء الى غاية فجر يوم غد الجمعة.

كما أصدرت ذات المصالح، نشرية خاصة تحذر من تساقط أمطار رعدية غزيرة بولاية بشار. وكمية الأمطار المرتقبة ستتعدى 40 ملم محليا. تساقط الأمطار، سيكون بداية من السادسة صباحا من يوم الجمعة إلى غاية فجر يوم السبت

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أمطار رعدية غزيرة على ولايتين إلى غاية غدا الجمعة

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن إستمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة على بعض الولايات الجنوبية طيلة نهار اليوم الخميس.

وحسب تنبيه لذات المصالح، فإن تساقط الأمطار سيخص ولايتي بني عباس وتندوف، حيث ستتعدى كميتها 20 ملم، وتتساقط بداية من منتصف نهار اليوم إلى غاية صبيحة يوم الغد الجمعة