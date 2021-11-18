أمطار رعدية غزيرة على 3 ولايات اليوم
أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن إستمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة على بعض الولايات الجنوبية للوطن.
وحسب نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية تحذر من تساقط أمطار رعدية غزيرة بولايتي تندوف وبني عباس. كما أن كمية الأمطار المرتقبة ستصل إلى 50 ملم محليا، وتساقط الأمطار سيكون بداية من السادسة مساء الى غاية فجر يوم غد الجمعة.
كما أصدرت ذات المصالح، نشرية خاصة تحذر من تساقط أمطار رعدية غزيرة بولاية بشار. وكمية الأمطار المرتقبة ستتعدى 40 ملم محليا. تساقط الأمطار، سيكون بداية من السادسة صباحا من يوم الجمعة إلى غاية فجر يوم السبت
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أمطار رعدية غزيرة على ولايتين إلى غاية غدا الجمعة
أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن إستمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة على بعض الولايات الجنوبية طيلة نهار اليوم الخميس.
وحسب تنبيه لذات المصالح، فإن تساقط الأمطار سيخص ولايتي بني عباس وتندوف، حيث ستتعدى كميتها 20 ملم، وتتساقط بداية من منتصف نهار اليوم إلى غاية صبيحة يوم الغد الجمعة
وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية عودة الإستقرار والصفاء على الولايات الشمالية والجنوبية للوطن بداية من ظهيرة الغد الخميس.
وحسب مصالح الأرصاد الجوية، فهناك عودة لتمركز مرتفع للضغط الجوي بداية من ظهيرة الغد الخميس إلى غاية يوم السبت حيث ستكون الأجواء يوم الخميس من مغشاة بسحب سفلى وممطرة خلال الصبيحة إلى صافية ومشمسة بعد انقشاع السحب على الولايات الشمالية.
وستعرف الولايات الجنوبية للوطن، أجواء مغشاة مع بعض الأمطار على الجنوب الغربي على غرار بني عباس وبشار وتندوف، وصافية بباقي المناطق.
درجات الحرارة المتوقعة على الولايات الشمالية ستتراوح مابين 8 و17 درجة، ومابين 25 و33 درجة بالجنوب.
أما توقعات الطقس يومي الجمعة والسبت، فالأجواء ستكون مستقرة ومشمسة بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها الولايات الشمالية للوطن طيلة 16 يوما، غير أن الأجواء ستبقى باردة حيث ستتراوح درجات الحرارة ما بين 2 الى 10 درجات على الولايات الشمالية، وتحت الصفر على المناطق الداخلية خلال الصبيحة.
كما لن تتعدى درجات الحرارة 18 درجة خلال الظهيرة على الولايات الشمالية يومي الجمعة والسبت، و30 درجة بالجنوب.
بعد الإستقرار.. إضطراب جوي جديد.. وأجواء باردة بداية من 22 نوفمبر
وفيما يخص التوقعات طويلة المدى، فتشير النماج الرقمية للأرصاد الجوية، أن هناك تسلسل للإضطرابات الجوية بداية من مساء يوم الأحد على مستوى البحر المتوسط يخص الولايات الشمالية بأمطار غزيرة معتبرة.
أما عن درجات الحرارة المرتقبة، فتشير ذات النماذج، أن الأجواء ستكون باردة. حيث لن تتعدى درجات الحرارة 12 درجة على الولايات الشمالية، وتحت الصفر بالمناطق الداخلية، و30 درجة بالجنوب.
كما ستشهد السواحل الوطنية هبوب رياح قوية تتعدى 50 كلم/سا تؤدي إلى بحر هائج وأمواج عاتية.
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