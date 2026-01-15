أمطار رعدية غزيرة على 31 ولاية غدا الجمعة!

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار غزيرة محليا على الولايات الشمالية للوطن غدا الجمعة.

وحسب تنبيه لذات المصالح، فقد حذرت من تساقط امطار غزيرة على ولايات تلمسان ،عين تموشنت، وهران، مستغانم، شلف، معسكر، غليزان، سعيدة، سيدي بلعباس، تيزي وزو، بجاية ،البويرة، جيجل ، سكيكدة ، عنابة ، الطارف ، سوق أهراس ، قالمة ، قسنطينة ، ميلة ، سطيف ،برج بوعريريج، مسيلة ، الجلفة ، باتنة ، أم البواقي ، تبسة ، خنشلة ، بسكرة ، المغير، أولاد جلال.