أمطار رعدية غزيرة على 32 ولاية بداية من منتصف النهار

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار رعدية غزيرة على الولايات الشمالية والجنوبية بداية من منتصف نهار اليوم الإثنين.

وحسب تنبيه لمصالح الأرصاد الجوية يحذر من تساقط أمطار رعدية بكميات تصل إلى 30 ملم محليا. حيث سيكون تساقط الأمطار المرتقبة بداية من منتصف نهار اليوم الإثنين ويستمر الى غاية منتصف الليل.

كما ستتساقط الأمطار على ولايات الجزائر العاصمة، تيبازة، سيدي بلعباس، تيسمسيلت، الأغواط وبرج بوعريريج. بالإضافة كذلك إلى غليزان، بجاية، مسيلة، تيارت، ميلة، أم البواقي، قالمة، تيزي وزو، الشلف وباتنة.

وستخص الأمطار ولايات سطيف، الجلفة، تلمسان، قسنطينة، سكيكدة، البيض، جيجل وعين الدفلى. وكذا المدية، سعيدة، النعامة، بومرداس، البويرة، معسكر، البليدة وأولاد جلال