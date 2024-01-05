أمطار رعدية غزيرة على 33 ولاية اليوم

حذرت مصالح الأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية غزيرة على الولايات الشمالية للوطن مرفوقة بحبات البرد اليوم الجمعة.

وسيخص تساقط الامطار على ولايات الجزائر العاصمة، سوق اهراس، تيبازة ، بجاية، المسيلة، أم البواقي، تبسة، قالمة، تيزي وزو، عنابة ، جيجل ، سكيكدة ، خنشلة، عين الدفلى، المدية، الطارف، النعامة، بومرداس، والبليدة.

كما ستتساقط الأمطار على ولايات تلمسان ، عين تموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، سيدي بلعباس، معسكر، سعيدة، تيارت، تيسمسيلت.

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أن تساقط الأمطار سيكون بداية من اليوم الجمعة إلى غاية صبيحة غد السبت.