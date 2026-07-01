أمطار رعدية غزيرة على 37 ولاية بداية من اليوم!

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية تساقط أمطار معتبرة محليا على الولايات الشمالية وشمال الصحراء بداية من زوال اليوم الأربعاء.

وحسب تنبيه لذات المصالح، يُحذر من تساقط أمطار غزيرة على ولايات تلمسان، سيدي بلعباس، معسكر، غليزان، الشلف، عين الدفلى، المدية، البويرة، برج بوعريريج ، سطيف، ميلة، قسنطينة. قالمة، سوق أهراس، تبسة، أم البواقي، خنشلة، باتنة، بسكرة. بالإضافة كذلك إلى المغير، الوادي، تقرت، ورقلة، المسيلة، الجلفة، الأغواط، غرداية، المنيعة، تيسمسيلت، تيارت، السعيدة، البيض، النعامة، بشار، بني عباس، تمنراست وان قزام.

كما أن تساقط الأمطار سيكون بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم الأربعاء. لتستمر إلى غاية الساعة الثالثة من صبيحة يوم غد الخميس.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور