أمطار رعدية غزيرة على 44 ولاية غدا الإثنين

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، من تساقط أمطار رعدية غزيرة، غدا الإثنين على العديد من ولايات الوطن.

وأشارت المصلحة ذاتها في تنبيه لها من المستوى الأول إلى أن الولايات المعنية بتساقط الأمطار الرعدية هي كل من الطارف. عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، تيزي وزو، بومرداس، الجزائر، تيبازة، الشلف، مستغانم. وهران، عين تموشنت، تلمسان، سيدي بلعباس، معسكر، غليزان، عين الدفلى، البليدة، المدية، تيسمسيلت. إضافة إلى تيارت، سعيدة، النعامة، البيض، سوق أهراس، قالمة، قسنطينة، سطيف، برج بوعريريج. البويرة، تبسة، خنشلة، أم البواقي، باتنة، بسكرة، أولاد جلال، المغير، المسيلة، الجلفة، الوادي. تقرت، الأغواط، غرداية.

