أمطار رعدية غزيرة على 5 ولايات
أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن إستمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة على الولايات الشرقية اليوم الثلاثاء.
وحسب تنبيه لذات المصالح، فإن الأمطار ستتساقط على ولايات بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف.
وستستمر الأمطار في التساقط إلى غاية الساعة 09سا من صبيحة اليوم. كما أن كمية الأمطار قد تتعدى 40 ملم محليا.
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أمطار رعدية غزيرة تتعدى 70 ملم مرفوقة ببرد على هذه الولايات
أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن إستمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة مرفوقة بحبات البرد وتتعدى 70 ملم.
وحسب نشرية خاصة لذات المصالح، تحذر من تساقط الأمطار إلى غاية السادسة مساء اليوم الإثنين.
وستتساقط الأمطار على ولايات تيزي وزو، بومرداس، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، قالمة، ميلة، قسنطينة، سوق أهراس، سطيف.
من جهتها نبهت مصالح الارصاد الجوية، من موجة برد بدرجات تتراوح بين 1 تحت الصفر إلى 5 درجات.
وتتعلق الولايات المعنية بكل من خنشلة، باتنة، سطيف، برج بوعريريج، بجاية، تيزي وزو، البويرة. بالإضافة إلى ولايات البليدة، المدية، تسمسيلت، الجلفة، تيارت، الأغواط، البيض، سيدي بلعباس و تلمسان.
وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء شتوية وباردة إلى غاية اليوم الإثنين، بسبب قدوم إضطراب جوي جديد. محمل بهواء بارد يؤدي إلى تساقط الثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها 700 متر.
غير أن الأجواء ستتحسن وتعود إلى الصفاء يومي الثلاثاء والأربعاء مع برودة في الطقس إلى غاية قدوم إضطراب جوي جديد بداية من يوم الخميس.
وفيما يخص درجات الحرارة،ستعرف إنخفاضا ملحوضا على الولايات الشمالية خاصة الداخلية منها. حيث سيتم تسجيل 6 درجات تحت الصفر على بعض الولايات الداخلية. ومابين 2 إلى 10 درجات على الولايات الشمالية ولن تتعدى 30 درجة بالجنوب.
كما تتوقع ذات المصالح، أن يكون الإضطراب الجوي محمل برياح قوية تتعدى سرعتها 70 كلم/سا مما يؤدي إلى تشكل أمواج عاتية تتعدى 5 أمتار بداية من أمسية يوم الأحد وإلى غاية يوم الإثنين
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