أمطار رعدية غزيرة على 5 ولايات

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن إستمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة مرفوقة بحبات البرد وتتعدى 70 ملم.

وحسب نشرية خاصة لذات المصالح، تحذر من تساقط الأمطار إلى غاية السادسة مساء اليوم الإثنين.

وستتساقط الأمطار على ولايات تيزي وزو، بومرداس، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، قالمة، ميلة، قسنطينة، سوق أهراس، سطيف.

من جهتها نبهت مصالح الارصاد الجوية، من موجة برد بدرجات تتراوح بين 1 تحت الصفر إلى 5 درجات.

وتتعلق الولايات المعنية بكل من خنشلة، باتنة، سطيف، برج بوعريريج، بجاية، تيزي وزو، البويرة. بالإضافة إلى ولايات البليدة، المدية، تسمسيلت، الجلفة، تيارت، الأغواط، البيض، سيدي بلعباس و تلمسان.

وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية ، أن تكون الأجواء شتوية وباردة إلى غاية اليوم الإثنين، بسبب قدوم إضطراب جوي جديد. محمل بهواء بارد يؤدي إلى تساقط الثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها 700 متر.