أمطار رعدية غزيرة على 8 ولايات اليوم

حذرت مصالح الأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية غزيرة. على الولايات الساحلية وشمال الصحراء طيلة نهار اليوم الثلاثاء.

وحسب تنبيه لذات المصالح، أفاد بتساقط أمطار رعدية غزيرة. على ولايات تيزي وزو، بجاية، جيجل، البيض. بالإضافة كذلك إلى المنيعة، تيميمون وبشار.

كما ستتساقط الأمطار بداية من الساعة التاسعة من صبيحة اليوم الثلاثاء إلى غاية السادسة مساء.

أفادت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، أمس الإثنين، بتساقط ثلوج على المرتفعات التي يتراوح علوها بين 600 و900 متر بعدة ولايات.

وستعرف ولاية بشار، حسب ذات النشرية، تساقط للثلوج على المرتفعات التي يتراوح علوها بين 800 و900 متر. ويمكن أن ينخفض مستوى التساقط بين 600 و700 مترا خلال الليل.

ويتراوح سمك الثلوج بين 05 و10سم، حيث يبدأ التساقط على الساعة السادسة من صبيحة الثلاثاء. ليستمتر إلى غاية الساعة الثالثة من صبيحة يوم الأربعاء.

فيما أفادت نشرية أخرى، بتساقط الثلوج على المرتفعات التي يتراوح علوها بين 800 و900 متر. ويمكن أن ينخفض مستوى التساقط بين 600 و 700 متر خلال الليل.

ويتراوح سمك الثلوج بين 10 و15سم، ويبدأ التساقط على الساعة الثالثة بعد زوال يوم الثلاثاء. ليستمتر إلى غاية الساعة السادسة من صبيحة يوم الأربعاء.

وتتمثل الولايات المعنية في هذه النشرية، في كل من جنوب تلمسان وجنوب سيدي بلعباس، النعامة والبيض.

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