أمطار رعدية غزيرة على 8 ولايات بداية من اليوم

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن إستمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة على الولايات الجنوبية للوطن، إلى غاية غد السبت

وحسب نشرية خاصة للأرصاد الجوية، تحدر من إستمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة على ولايات النعامة، بشار، وبني عباس. حيث أن كمية الأمطار المتوقعة تصل إلى 40 ملم محليا إلى غاية السادسة من مساء اليوم الجمعة.

وفي نشرية خاصة للارصاد الجوية تحذر من تساقط أمطار رعدية تصل إلى 50 ملم محليا بداية من منتصف نهار اليوم الجمعة، إلى غاية فجر يوم الغد السبت على ولايات البيض وتيميمون.

كما أضافت نشرية أخرى للأرصاد الجوية، إلى تساقط أمطار رعدية تصل إلى 40 ملم محليا بداية من السادسة مساء اليوم الجمعة، إلى غاية التاسعة من صباح يوم غد السبت على ولايات المنيعة، غرداية، والأغواط.

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أمطار رعدية غزيرة ورياح قوية في هذه الولايات

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة لها من تساقط أمطار رعدية غزيرة مصحوبة ببرد.

وأضاف نفس المصدر، أن الكمية المرتقبة تصل إلى 50 ملم محليا، على أن تستمر إلى غاية السادسة من مساء الخميس على الأقل.

أما الولايات المعنية: عين الدفلى، الجزائر العاصمة، تيبازة، الجلفة، المدية والبليدة.

وفي تنبيه لمصالح الأرصاد الجوية، حذّرت من تساقط أمطار رعدية مرفوقة ببرد، أما كمية الأمطار المرتقبة تصل إلى 40 ملم محليا. مع تساقط الأمطار سيكون بداية من منتصف نهار اليوم إلى غاية صبيحة اليوم الجمعة.

أما الولايات المعنية : تيسمسيلت، غليزان، معسكر، سعيدة، سيدي بلعباس. بالإضافة كذلك إلى تيارت، الشلف، مستغانم، بومرداس، البويرة، تيزي وزو، البيض، النعامة، بومرداس، بجاية وسطيف.

وفي تنبيه ثان حذّرت ذات المصالح من استمرار هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير للرمال.

أما سرعة الرياح تصل إلى 50كلم /سا إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم.

الولايات المعنية : ورقلة، الوادي، المغير، أولاد جلال وتقرت.