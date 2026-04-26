أمطار رعدية غزيرة على 8 ولايات

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا عبر عدة ولايات من الوطن نهار اليوم الأحد.

وأفادت نشرية خاصة للأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية معتبرة محليا، تتعدى كميتها 40 ملم، وهذا بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم الأحد إلى غاية الساعة العاشرة ليلاً.

وبخصوص الولايات المعنية فهي: تيارت، تيسمسيلت، عين الدفلى، البليدة، البويرة، برج بوعريريج، سطيف وأم البواقي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور