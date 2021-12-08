أمطار رعدية غزيرة على 9 ولايات بداية من اليوم
أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار رعدية غزيرة على الولايات الوسطى والشرقية بداية من مساء اليوم الأربعاء.
وحسب تنبيه لذات المصالح، فإن تساقط الأمطار سيكون بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم الأربعاء ويستمر إلى غاية منتصف الليل.
كما ستتساقط الأمطار على ولايات الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، البويرة، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف.
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أمطار رعدية غزيرة مرفوقة بحبات البرد تتعدى 70 ملم على هذه الولايات
أمطار رعدية غزيرة مرفوقة بحبات البرد تتعدى 70 ملم على هذه الولايات
أصدرت مصالح الأرصاد الجوية نشرية خاصة تحذر من تساقط أمطار رعدية غزيرة، تتراوح كميتها مابين 60 و70 ملم محليا على الولايات الشمالية للوطن.
وحسب نشرية خاصة، حذرت من أمطار رعدية غزيرة تتعدى 70 ملم محليا على الولايات الشرقية، يكون مرفوقة بحبات البرد
كما حذرت الأرصاد الجوية في نشرية ثانية من تساقط أمطار رعدية غزيرة تتعدى 60 ملم محليا بالولايات الوسطى. وتكون مرفوقة بتساقط لحبات البرد
سلسلة من الإضطرابات الجوية طيلة الأسبوع
وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تشهد الولايات الشمالية للوطن خاصة الشرقية والوسطى سلسلة من الإضطرابات الجوية. بعد استقرار في الطقس يومي الثلاثاء والأربعاء، لتعود الأمطار بداية من مساء الاربعاء إلى غاية يوم الجمعة.
رياح قوية تتعدى سرعتها 80 كلم في الساعة على 19 ولاية
وحذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح قوية على عدد من ولايات الوطن. وحسب نشرية خاصة لذات المصالح فإن الرياح ستتعدى سرعتها 80 كلم في الساعة. وتمتد صلاحية النشرية بداية من منتصف الليل وتستمر إلى غاية الساعة التاسعة من اليوم الأربعاء.
وستخص الرياح ولايات تلمسان، عين تموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، تيبازة والبليدة.
وأعلنت الأرصاد الجوية في نشرية أخرى، عن هبوب رياح قوية تتعدى سرعتها 80 كلم في الساعة، بداية من صبيحة اليوم الأربعاء إلى غاية الساعة الحادية عشر ليلا.
كما ستخص الرياح ولايات سيدي بلعباس، سعيدة، معسكر، غليزان، تيسمسيلت، عين الدفلى، المدية، المسيلة، الجلفة، الأغواط، البيض وتيارت.
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