أمطار رعدية غزيرة غدا الأربعاء على 20 ولاية!

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية، عن تساقط أمطار رعدية غزيرة على الولايات الشمالية للوطن غدا الأربعاء.

وحسب تنبيه لذات المصالح، فإن الأمطار ستخص ولايات الجزائر العاصمة، سيدي بلعباس، تيسمسيلت، الأغواط، برج بوعريريج، بجاية، المسيلة. تيارت، تيزي وزو، سطيف، الجلفة، تلمسان، البيض، عين الدفلى، المدية، سعيدة، النعامة، بومرداس، البويرة، البليدة.

وستتساقط الأمطار بداية من الثالثة بعد زوال يوم الأربعاء إلى غاية الثالثة من صبيحة الخميس.