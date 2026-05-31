أمطار رعدية غزيرة غدا الاثنين

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، من تساقط أمطار رعدية غزيرة، على العديد من ولايات الوطن. وهذا يوم غد الاثنين.

كما أشارت المصلحة ذاتها، في تنبيه لها من المستوى الأول أن الولايات المعنية هي كل من خنشلة وتبسة. جانت وتمنراست. وحذّرت في تنبيه لها آخر من تساقط أمطار رعدية غزيرة، اليوم الأحد، في كل من خنشلة وتبسة، أم بواقي، الوادي وجانت.

كما ستشهد عين صالح، أدرار وبرج باجي مختار، هبوب زوابع رملية، بداية من اليوم.

