أمطار رعدية غزيرة تجتاح 35 ولاية غدا الثلاثاء

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، من تساقط أمطار رعدية غزيرة، على العديد من ولايات الوطن. وهذا يوم غد الثلاثاء.

وأشارت المصلحة ذاتها في تنبيه لها من المستوى الأول، إلى أن الولايات المعنية بتساقط الأمطار هي كل من تبسة، خنشلة، أم البواقي. باتنة. بسكرة، المغير، أولاد جلال، المسيلة، الجلفة، تيارت، الأغواط، غرداية، تقرت، ورقلة. معسكر، سعيدة، سيدي بلعباس. النعامة، البيض، بشار، بني عباس، المنيعة، تيميمون، عين صالح. تمنراست، برج باجي مختار، أدرار. سطيف، برج بوعريريج، البويرة، تيزي وزو، المسيلة، تندوف، عين قزام، جانت.

عين قزام، جانت، المسيلة، أولاد جلال، البويرة، تيزي وزو، برج بوعريريج

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