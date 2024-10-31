أمطار رعدية غزيرة غدا الجمعة في هذه الولايات

ستعرف الولايات الوسطى والشرقية تساقط أمطار رعدية تكون أحيانا معتبرة بداية من الظهيرة.

وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية أن تكون الأجواء على المناطق الشمالية، من صافية إلى مغشاة جزئيا على العموم. وترتقب تشكل خلايا رعدية منعزلة خلال الظهيرة على المناطق الداخلية والهضاب العليا الوسطى والشرقية وكذا منطقة الأوراس. تؤدي إلى تساقط بعض الزخات المطرية التي من المحتمل أن تكون غزيرة محليا، لتلتحق بالسواحل الشرقية أواخر الظهيرة.

بينما على المناطق الجنوبية، أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على العموم. مع أجواء غائمة محليا على شمال الصحراء، الصحراء الوسطى، منطقة الواحات وشمال الصحراء الشرقية، مع تساقط بعض الأمطار التي تكون رعدية أحيانا على الصحراء الوسطى نحو شمال الصحراء ومنطقة الواحات.