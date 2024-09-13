أمطار رعدية غزيرة غدا على هذه المناطق

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس ليوم غد السبت، والذي سيعرف تساقط أمطار رعدية على عدة مناطق من الوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الوسطى والغربية، طقس مشمس، وتساقط أمطار رعدية على المناطق الداخلية والأوراس.

وستتراوح درجات الحرارة بين 23 و32 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 23 و33 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف تساقط أمطار رعدية على أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي. وطقس غائم جزئيا على باقي المناطق الجنوبية.

هذا وستتراوح درجات الحرارة بين 31 و42 درجة بالمناطق الجنوبية، فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40كلم/سا على الجنوب.