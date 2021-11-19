أمطار رعدية غزيرة في الجنوب

حذّرت نشرية خاصة للأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية غزيرة على المناطق الجنوبية.

وأضاف نفس المصدر أن الولايات المعنية: بني عباس، بشار، تندوف.

أما كمية تساقط الأمطار ستتراوح بين 40 إلى 50 ملم محليا إلى غاية فجر يوم غد السبت.



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أما فيما يخص التوقعات طويلة المدى، فتشير النماج الرقمية للأرصاد الجوية، أن هناك تسلسل للإضطرابات الجوية على مستوى البحر المتوسط يخص الولايات الشمالية بأمطار رعدية غزيرة معتبرة إلى غاية نهاية الشهر.

أما عن درجات الحرارة المرتقبة، فتشير ذات النماذج، أن الأجواء ستكون باردة حيث لن تتعدى درجات الحرارة 12 درجة على الولايات الشمالية، وتحت الصفر بالمناطق الداخلية، و30 درجة بالجنوب.

كما ستشهد السواحل الوطنية هبوب رياح قوية تتعدى 50 كلم/سا تؤدي إلى بحر هائج وأمواج عاتية.

الغلق المؤقت لمحطة نقل المسافرين ببئر مراد رايس

كما أعلن الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لبئر مراد رايس عن الغلق المؤقت لمحطة نقل المسافرين في بئر مراد رايس.

وذلك إثر تساقط الحجارة على مستوى هذه المحطة بسبب التهاطل المستمر للأمطار الرعدية بغزارة كبيرة طيلة الفترة المنصرمة.

وجاء هذا القرار تطبيقا لتعليمات والي العاصمة، حفاظا على سلامة مستعملي المرفق المعني وتفاديا للخطر المحدق بانزلاق المزيد من الأحجار و الأتربة.

كما تم أيضا غلق المحلات المتواجدة بهذه المحطة، و تضييق الطريق على مستوى النهج المقابل لها ( شارع محمدي).

في انتظار نتائج الخبرة التي باشرتها الجهات المختصة فور وقوع الإنهيار.

وعليه طلب الوالي المنتدب من المواطنين ومستعملي الطريق تفادي سلوكه واجتناب الإقتراب من المحطة و محيطها.

كما وجه هذا الأخير الإعتذار على الإزعاج الذي تسببه هذه الإجراءات، أين طلب من الجميع إحترام الإشارات الموضوعة و إرشادات مصالح الأمن المتواجدة بعين المكان.